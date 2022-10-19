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НОВОСТИ

Эстония, Латвия, Литва и Польша настаивают на следующем пакете санкций против РФ

22:36 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых санкций в отношении России после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом во вторник сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По их информации, радикально настроенные страны сообщества, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом ввести девятый пакет санкций против Москвы. 14 октября эти страны направили Еврокомиссии соответствующее письмо, обновленное предложение они намерены представить ей во вторник.

Обратившиеся к фон дер Ляйен государства требуют ограничить импорт сжиженного природного газа, отключить от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT большее число российских банков и запретить передачу России долларовых банкнот. Также предлагается ввести запрет на продажу европейской недвижимости россиянам и на импорт из РФ алмазов.

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