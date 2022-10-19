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НОВОСТИ

Европейские страны не следует рассматривать в качестве независимых государств - китайское издание

10:32 19.10.2022 Источник: Lenta.ru

Европейские страны не следует рассматривать как независимые суверенные государства. На это указало китайское издание «Гуаньча».

Газета поясняет, что Вашингтон после Второй мировой войны «влил огромное количество денег и купил Европу» под видом плана Маршалла — программы послевоенной помощи европейским странам 1947 года. После же распада СССР Штаты «стали держателем контрольного пакета акций Европы», взрастив проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях европейских стран.

Автор материала объясняет, что именно зависимостью от Штатов вызваны решения европейских стран, идущие вразрез с собственными интересами. «Они просто реализуют решения головного офиса», — указал он. Lenta.Ru

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