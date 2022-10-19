В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра началось из порта Херсона. Об этом сообщили в среду в администрации города Алешки.

«В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.