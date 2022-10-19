0
0
126
НОВОСТИ

В Херсоне началось перемещение жителей на другой берег Днепра

11:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра началось из порта Херсона. Об этом сообщили в среду в администрации города Алешки.

«В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 19.10.2022
В России выявили 10 656 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
29
12:00 19.10.2022
Сдавать Херсон ВС Украины никто не планирует — Сальдо
0
49
11:32 19.10.2022
Европа не всем готова жертвовать ради поддержки Украины - NYT
0
115
11:20 19.10.2022
В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
0
130
11:05 19.10.2022
Украинский десант пытался высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС — Рогов
0
142
10:32 19.10.2022
Европейские страны не следует рассматривать в качестве независимых государств - китайское издание
0
225
10:30 19.10.2022
Сбер получил «Хрустальную пирамиду» за лучшие образовательные и HR-проекты
0
173
10:20 19.10.2022
Зеленский снял с должности посла в Казахстане, попавшего в скандал из-за слов о русских
0
225
10:05 19.10.2022
Минэнерго США в среду объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва — Белый дом
0
229
10:00 19.10.2022
Бербок предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
0
227

Возврат к списку