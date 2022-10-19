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Украинский десант пытался высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС — Рогов

11:05 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский десант не менее чем на 30 катерах пытался высадиться в городе Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, однако его вылазка была пресечена. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трех десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена», — сказал он.

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