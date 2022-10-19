В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Борьба в Артемовске (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) идет за каждый клочок земли, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы. Об этом заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Там идет борьба за каждый клочок. Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артемовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются», — сказал он.