В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
11:20 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Борьба в Артемовске (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) идет за каждый клочок земли, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы. Об этом заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Там идет борьба за каждый клочок. Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артемовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются», — сказал он.
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