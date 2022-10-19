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НОВОСТИ

Материнским капиталом теперь можно оплачивать услуги репетиторов — кабмин

12:20 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Как сообщается в среду на сайте правительства, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — говорится в сообщении.

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