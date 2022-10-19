В Винницкой области переименовали улицу Степана Бандеры
13:05 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Улицы Степана Бандеры и Галицкой армии переименовали в поселке Тывров Винницкой области Украины. Соответствующие документы размещены на сайте Тывровской администрации.
«Учитывая неоднократные обращения жителей поселка городского типа Тывров о переименовании улиц поселковый совет постановил: коллективное обращение жителей пгт Тывров от 30 сентября о переименовании улицы Степана Бандеры принять к сведению и переименовать улицу Степана Бандеры на улицу Логанская», — говорится в тексте документа.
Аналогичная причина указана и для улицы Галицкой армии. Ее переименовали в улицу Казацкая.
Внимание к ситуации привлекла в своем телеграм-канале украинская певица и телеведущая депутат Верховной рады Софья Федина, назвав это решение «постыдным».
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