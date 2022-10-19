Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах России
15:01 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых регионах страны вводится военное положение. Соответствующий документ опубликован.
Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, с 30 сентября принятых в состав России.
Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.
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