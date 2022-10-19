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Израиль поддерживает Украину, но по-прежнему не будет поставлять ей оружие — министр

16:12 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение. Об этом заявил в среду глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств — членов Евросоюза, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по целому ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом», — отметил Ганц, подчеркнув, что его страна придерживается политики оказания Киеву гуманитарной помощи.

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