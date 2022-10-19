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НОВОСТИ

Прожиточный минимум в 2024 году, предварительно, составит 15 049 рублей — Минтруд РФ

16:32 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прожиточный минимум на душу населения в РФ в 2024 году, по предварительным данным, составит 15 049 рублей, сообщил в среду замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«На 2023 год прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, рост с учетом проведенного с 1 июня повышения — 13,6%. <…>. На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей», — сказал он.

По состоянию на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля. 1 июня 2022 года он был увеличен на 10%.

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