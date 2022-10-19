Власть в Херсонской области передадут военным в рамках военного положения — Сальдо

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо в среду.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», — сообщил Сальдо.