Совет Федерации утвердил указ президента о военном положении в четырех новых регионах РФ
17:40 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял постановление об утверждении указа президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Решение принято единогласно.
НОВОСТИ
- 11:20 19.10.2022
- В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
- 09:20 19.10.2022
- ВС Украины стягивают технику и десятки тысяч военных к Херсонщине — Стремоусов
- 18:40 18.10.2022
- Число погибших из-за падения военного самолета на дом в Ейске выросло до 15-ти
- 14:32 18.10.2022
- ВС России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины
- 11:05 18.10.2022
- ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Каховской ГЭС
- 16:32 17.10.2022
- В Винницкой области Украины произошла серия взрывов
- 15:32 17.10.2022
- Около 170 танков и до 200 боевых машин прибудут в Белоруссию из РФ
- 13:20 17.10.2022
- Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области — МО РФ
- 12:55 16.10.2022
- По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
- 09:40 16.10.2022
- Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать