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Стратегический нефтяной резерв США потеряет еще 15 млн баррелей

21:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США поставит из своего стратегического резерва на рынок еще 15 млн баррелей нефти. Об этом заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

«Минэнерго поставит еще 15 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца. Независимые аналитики подтвердили, что такие действия до настоящего времени играли большую роль в снижении цен на нефть. Поэтому мы собираемся продолжать ответственное использование этого национального актива. В настоящее время Стратегический нефтяной резерв заполнен более чем наполовину, в нем около 400 млн баррелей нефти», — отметил президент. Он добавил, что этих запасов «более чем достаточно» для того, чтобы продолжать поставлять нефть на рынок.

«Я сказал своей команде, чтобы они были готовы к дальнейшим поставкам [нефти на рынок] в ближайшие месяцы в случае необходимости», — подчеркнул Байден.

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