Стратегический нефтяной резерв США потеряет еще 15 млн баррелей
21:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Минэнерго поставит еще 15 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца. Независимые аналитики подтвердили, что такие действия до настоящего времени играли большую роль в снижении цен на нефть. Поэтому мы собираемся продолжать ответственное использование этого национального актива. В настоящее время Стратегический нефтяной резерв заполнен более чем наполовину, в нем около 400 млн баррелей нефти», — отметил президент. Он добавил, что этих запасов «более чем достаточно» для того, чтобы продолжать поставлять нефть на рынок.
«Я сказал своей команде, чтобы они были готовы к дальнейшим поставкам [нефти на рынок] в ближайшие месяцы в случае необходимости», — подчеркнул Байден.
НОВОСТИ
- 11:20 19.10.2022
- В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
- 09:20 19.10.2022
- ВС Украины стягивают технику и десятки тысяч военных к Херсонщине — Стремоусов
- 18:40 18.10.2022
- Число погибших из-за падения военного самолета на дом в Ейске выросло до 15-ти
- 14:32 18.10.2022
- ВС России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины
- 11:05 18.10.2022
- ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Каховской ГЭС
- 16:32 17.10.2022
- В Винницкой области Украины произошла серия взрывов
- 15:32 17.10.2022
- Около 170 танков и до 200 боевых машин прибудут в Белоруссию из РФ
- 13:20 17.10.2022
- Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области — МО РФ
- 12:55 16.10.2022
- По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
- 09:40 16.10.2022
- Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать