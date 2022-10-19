Энергокризис ударил про пригородным электричкам во Франции
22:30 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Регионам придется закрывать железнодорожные линии, если государство решит перекладывать на них расходы за всплеск цен на электричество», — приводит его слова издание «Репюбликен лоррэн». «Многие главы регионов говорят, что если в какой-то момент не будет найдена некая форма компенсации, мы будем работать в убыток, то есть нам придется закрывать линии», — добавил он.
По словам Роттнера, с 2024 года регионы должны будут за свой счет оплачивать дополнительные 8% дорожных пошлин, что усложнит содержание транспортной инфраструктуры. При этом ранее министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон заявлял, что государство не предусматривает дотации для регионов на компенсацию роста тарифов на электроэнергию для общественного транспорта.
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