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РФ переоценит отношения с Секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА — Полянский

09:00 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссия проведет переоценку отношений с Секретариатом ООН и генеральным секретарем, если они примут участие в расследовании в связи с обвинениями в поставках беспилотников из Ирана в Россию. Об этом заявил в среду журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытого заседания СБ ООН, где были выдвинуты обвинения в поставках Ираном беспилотников России.

Он заявил, что ситуация с беспилотниками никак не связана с резолюцией Совета Безопасности 2231 по ограничительным мерам в отношении Ирана. «Что касается роли Секретариата ООН, то у него нет мандата расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231», — продолжил он.

«Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет», — указал Полянский.

Отвечая на вопрос о том, что значит переоценка отношений с секретариатом ООН, Полянский ответил, что «это зависит (от деталей ситуации — прим. ТАСС), но мы надеемся, что они воздержатся от такого безответственного шага».

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