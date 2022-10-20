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НОВОСТИ

Большая часть сотрудников посольства Казахстана на Украине переведена в Варшаву

09:05 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть сотрудников посольства Казахстана на Украине была переведена в столицу Польши. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведет свою деятельность», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о сотрудниках посольства Казахстана на Украине.

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