Большая часть сотрудников посольства Казахстана на Украине переведена в Варшаву
09:05 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Значительная часть сотрудников посольства Казахстана на Украине была переведена в столицу Польши. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведет свою деятельность», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о сотрудниках посольства Казахстана на Украине.
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