Власти украинских регионов призывают жителей к тотальной экономии электроэнергии
09:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти украинских регионов начали призывать население к максимальной экономии электричества. В частности, глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба в четверг с утра опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 07:00 и до 23:00.
Так, гражданам предлагается «выключить и не пользоваться такими приборами, как электрообогреватель, электроплита, утюг, бойлер, телевизор, микроволновка, холодильник, чайник, стиральная машина», предлагается даже отключить роутеры. Бизнесменов Кулеба просит «не включать и не использовать уличное освещение, внутреннее освещение помещений, подсветку прилавков и стендов, телевизоры, LED-экраны и вывески, крупногабаритные приборы, строительные приборы».
К «тотальной и жесткой» экономии энергии на протяжении всего дня призвал и глава Днепропетровской области. «Сейчас каждая включенная стиральная машина может привести к аварийным отключениям», — написал Валентин Резниченко в телеграм-канале.
Мэр Кривого Рога сообщил сегодня, что в городе возможны веерные отключения. «Максимально экономьте электроэнергию. Сохраняйте дома запас воды и зарядите телефоны, пауэрбанки и прочее», — написал он.
Накануне в офисе президента Украине сообщили, что с четверга по всей стране будут проводиться веерные отключения электроэнергии.
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