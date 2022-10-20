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Власти украинских регионов призывают жителей к тотальной экономии электроэнергии

09:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти украинских регионов начали призывать население к максимальной экономии электричества. В частности, глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба в четверг с утра опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 07:00 и до 23:00.

Так, гражданам предлагается «выключить и не пользоваться такими приборами, как электрообогреватель, электроплита, утюг, бойлер, телевизор, микроволновка, холодильник, чайник, стиральная машина», предлагается даже отключить роутеры. Бизнесменов Кулеба просит «не включать и не использовать уличное освещение, внутреннее освещение помещений, подсветку прилавков и стендов, телевизоры, LED-экраны и вывески, крупногабаритные приборы, строительные приборы».

К «тотальной и жесткой» экономии энергии на протяжении всего дня призвал и глава Днепропетровской области. «Сейчас каждая включенная стиральная машина может привести к аварийным отключениям», — написал Валентин Резниченко в телеграм-канале.

Мэр Кривого Рога сообщил сегодня, что в городе возможны веерные отключения. «Максимально экономьте электроэнергию. Сохраняйте дома запас воды и зарядите телефоны, пауэрбанки и прочее», — написал он.

Накануне в офисе президента Украине сообщили, что с четверга по всей стране будут проводиться веерные отключения электроэнергии.

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