Переориентация России на Восток покончит с гегемонией США - Jerusalem Post
10:00 20.10.2022 Источник: Lenta.ru
Внешнеполитическая переориентация России на Восток покончит с глобальной гегемонией США, следует из материала Jerusalem Post.
По мнению автора статьи, такой шаг положит начало глобальному сдвигу: «от мира, где США насаждали свой порядок к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья».
В материале также говорится, что принятое Москвой решение о переориентации на Восток опирается на опыт Советского Союза. Так, Россия снова сближается со странами «глобального Юга». Jerusalem Post напомнило о возможности «воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию». Lenta.Ru
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