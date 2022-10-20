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НОВОСТИ

Переориентация России на Восток покончит с гегемонией США - Jerusalem Post

10:00 20.10.2022 Источник: Lenta.ru

Внешнеполитическая переориентация России на Восток покончит с глобальной гегемонией США, следует из материала Jerusalem Post.

По мнению автора статьи, такой шаг положит начало глобальному сдвигу: «от мира, где США насаждали свой порядок к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья».

В материале также говорится, что принятое Москвой решение о переориентации на Восток опирается на опыт Советского Союза. Так, Россия снова сближается со странами «глобального Юга». Jerusalem Post напомнило о возможности «воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию».  Lenta.Ru

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