За 1,5 года зафиксировано свыше 150 посягательств на диппредставительства РФ
10:05 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия зафиксировала свыше 150 случаев посягательства на свои дипломатические и консульские представительства за отчетный период с декабря 2020 года по май 2022 года. Об этом заявила в среду представитель России Анна Антонова, выступая на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
«Государство пребывания обязано относиться к дипломатическим агентам и консульским должностным лицам с уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство, — сказала она. — Вынуждены, к сожалению, констатировать, что с соблюдением этих обязанностей на практике зачастую возникают серьезнейшие проблемы».
«Так, за отчетный период (полтора года с момента принятия соответствующей резолюции ГА ООН от 15 декабря 2020 года — прим. ТАСС) нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах. Некоторые из них закончились трагично», — заявила Антонова.
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