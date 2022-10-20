За 1,5 года зафиксировано свыше 150 посягательств на диппредставительства РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия зафиксировала свыше 150 случаев посягательства на свои дипломатические и консульские представительства за отчетный период с декабря 2020 года по май 2022 года. Об этом заявила в среду представитель России Анна Антонова, выступая на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«Государство пребывания обязано относиться к дипломатическим агентам и консульским должностным лицам с уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство, — сказала она. — Вынуждены, к сожалению, констатировать, что с соблюдением этих обязанностей на практике зачастую возникают серьезнейшие проблемы».

«Так, за отчетный период (полтора года с момента принятия соответствующей резолюции ГА ООН от 15 декабря 2020 года — прим. ТАСС) нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах. Некоторые из них закончились трагично», — заявила Антонова.