10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — говорится в указе.

«Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — также следует из документа.