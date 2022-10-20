Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
10:20 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — говорится в указе.
«Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — также следует из документа.
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