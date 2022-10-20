В Николаеве произошли взрывы — СМИ
10:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов произошло в четверг утром в Николаеве. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».
Подробностей СМИ не приводит.
Ранее в четверг в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
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