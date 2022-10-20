В Николаеве произошли взрывы — СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошло в четверг утром в Николаеве. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».

Подробностей СМИ не приводит.

Ранее в четверг в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.