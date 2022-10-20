ФРГ должна сократить потребление газа на 30%, чтобы избежать его нехватки — исследование

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия должна сократить потребление газа на 30% по сравнению со временем, предшествующим энергетическому кризису, с тем чтобы не возникло перебоев с поставками и нехватки голубого топлива. Об этом сообщила в четверг газета «Вельт» со ссылкой на финансируемое государством исследование «Ариадна», в котором участвовали 30 ученых.

«Необходимо сократить 30% потребления газа по сравнению с докризисными временами», — приводятся слова замруководителя проекта Гуннара Лудерера из Потсдамского института изучения климатических изменений. «Тем самым мы сможем сдержать рост цен на газ и ограничить до приемлемого уровня сохраняющуюся зависимость от импорта», — констатировал исследователь. По его оценке, сокращение потребления укрепит энергетический суверенитет Германии и повысит ее «геополитическую сопротивляемость».

Эксперты в рамках проекта «Ариадна» просчитали различные сценарии развития ситуации и разработали модели выхода страны из газового кризиса. В то же время, по данным исследования, пока частные потребители в ФРГ практически не снизили объемы потребления голубого топлива.