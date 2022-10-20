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НОВОСТИ

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

11:05 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

В четверг утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и некоторых других областях страны.

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