Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

В четверг утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и некоторых других областях страны.