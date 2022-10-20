Санкции ЕС против Ирана похоронили ядерную сделку и поставки иранской нефти в Евросоюз
11:20 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции ЕС против Ирана за якобы осуществляемые поставки беспилотников России уже фактически похоронили ядерную сделку с Тегераном и возможность возобновления импорта иранской нефти на европейский рынок. Об этом в четверг заявил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.
«Введение новых санкций фактически похоронило надежды на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, восстановление которого позволило бы отменить запрет на поставки в ЕС иранской нефти и нефтепродуктов», — заявил дипломат. Он подтвердил, что послы 27 стран ЕС в среду «согласовали второй с начала этой недели пакет санкций ЕС против Ирана», который будет утвержден на саммите лидеров Евросоюза, открывающемся в четверг в Брюсселе.
По информации европейских СМИ, разработанные ЕС санкции против Тегерана за якобы осуществляемую им поддержку российской спецоперации на Украине предполагают включение в черный список пятерых физических и трех юридических лиц Ирана. Предыдущий блок санкций против Ирана ЕС ввел 16 октября. Тогда в санкционный список были включены 11 иранских граждан и 4 организации. Эти рестрикции были введены за жесткое подавление беспорядков и «репрессии против оппозиции».
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