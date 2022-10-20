Введение потолка цен на газ может привести к сокращению его поставок в Евросоюз — Шольц

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическое решение о введении потолка цен на энергоносители всегда таит в себе риски и может привести к сокращению поставок газа в Европу. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

«Мы очень внимательно рассматриваем предложения Еврокомиссии. Политически установленный потолок цен всегда таит в себе риск того, что производители будут продавать их газ где-то в другом месте, а мы, европейцы, в конечном итоге получим не больше газа, но меньше», — предупредил глава правительства ФРГ.