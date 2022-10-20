В России выявили 10 067 случаев заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 067, летальных исходов из-за ковида — на 90. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 656 случаев в заражения и 92 смерти, всего с начала пандемии — 21 345 154 и 389 266 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 352 против 20 859 днем ранее — до 20 677 821.