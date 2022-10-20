Торговля РФ со странами Запада сократилась, но растет с другими государствами — Мишустин
12:05 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сокращение торговли РФ с недружественными странами происходит параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России».
«Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими дружественными партнерами», — сказал он.
По словам главы кабмина, «существенно расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС, хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам».
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