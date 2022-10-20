В Москве выявили 711 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 711 против 1 257 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 222 733 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 18 днем ранее, до 46 470. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 232, до 3 031 084.