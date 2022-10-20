ВСУ за сутки четыре раза безуспешно пытались прорваться на херсонском направлении

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки четыре раза пытались прорваться на херсонском направлении, атаки были отражены, сообщил в четверг замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«За последние сутки было около четырех попыток прорыва со стороны ВСУ. <…> Эшелонированная оборона работает на высоком уровне», — сказал он в эфире Первого канала, уточнив, что попытки были отбиты.