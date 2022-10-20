Ежемесячный оборот черного рынка натовского оружия для Киева превышает $1 млрд — Захарова
13:00 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежемесячный контрабандный оборот черного рынка поставляемых на Украину Западом вооружений превышает 1 млрд долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.
«Ежемесячный контрабандный оборот этого самого черного рынка превышает 1 млрд долларов. Предназначенные для киевского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии», — сказала она.
НОВОСТИ
- 14:12 20.10.2022
- Белоусов назвал мифом тезис о том, что России не нужен экспорт
- 14:00 20.10.2022
- Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
- 13:32 20.10.2022
- Госдолг Украины вырос почти на 50% по сравнению с первоначальным бюджетом — депутат
- 13:31 20.10.2022
- Мэр Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года
- 13:20 20.10.2022
- Медведев ответил канцлеру ФРГ на обвинения в адрес РФ в использовании голода как оружия
- 13:05 20.10.2022
- В ДНР уничтожена радиолокационная станция ВСУ для обнаружения маловысотных целей — МО РФ
- 12:32 20.10.2022
- ВСУ за сутки четыре раза безуспешно пытались прорваться на херсонском направлении
- 12:20 20.10.2022
- В Москве выявили 711 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 20.10.2022
- Торговля РФ со странами Запада сократилась, но растет с другими государствами — Мишустин
- 12:00 20.10.2022
- В России выявили 10 067 случаев заражения ковидом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать