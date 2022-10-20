Ежемесячный оборот черного рынка натовского оружия для Киева превышает $1 млрд — Захарова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежемесячный контрабандный оборот черного рынка поставляемых на Украину Западом вооружений превышает 1 млрд долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

«Ежемесячный контрабандный оборот этого самого черного рынка превышает 1 млрд долларов. Предназначенные для киевского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии», — сказала она.