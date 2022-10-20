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НОВОСТИ

В ДНР уничтожена радиолокационная станция ВСУ для обнаружения маловысотных целей — МО РФ

13:05 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе для обнаружения маловысотных целей, уничтожены в ДНР. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ», — сказал он.

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