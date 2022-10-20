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Медведев ответил канцлеру ФРГ на обвинения в адрес РФ в использовании голода как оружия

13:20 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о 30 млн погибших в СССР в результате действий нацистов в ответ на обвинения политика в адрес РФ в использовании голода как оружия.

В четверг в своем телеграм-канале Медведев высказался о «нынешнем уровне европейских политиков». Он отметил, что Шольц вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок «встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта».

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — подчеркнул замглавы СБ РФ.

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