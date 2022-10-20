Госдолг Украины вырос почти на 50% по сравнению с первоначальным бюджетом — депутат
13:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг Украины после ряда изменений, внесенных в бюджет 2022 года, вырос на 48%. Об этом в четверг сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Страшные цифры по бюджету этого года после последних изменений: <…> предельный объем государственного долга — 4,03 трлн гривен ($108,9 млрд — прим. ТАСС) (на 48% к первично утвержденному показателю)», — написал он в своем телеграм-канале.
Железняк также отметил, что предельный объем дефицита государственного бюджета увеличен почти в восемь раз — 1,49 трлн гривен ($40,3 млрд), что в 7,9 раза больше первоначального показателя, а плановые государственные заимствования составили 1,88 трлн гривен ($50,8 млрд), что в 3,3 раза превышает первоначальный показатель. «И уверен, что бюджет этого года мы меняли не последний раз», — добавил депутат.
Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов.
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