Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряженно. Наверное, имеет смысл», — заявил Джабаров в видеоинтервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года. «Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года — это уже был готовый боец. <…> Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба», — сказал парламентарий.