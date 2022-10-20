Белоусов назвал мифом тезис о том, что России не нужен экспорт

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт достигает 30% ВВП России, поэтому тезис о том, что он не нужен, является мифом, заявил на форуме «Сделано в России» первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Один из мифов состоит в том, что нам экспорт вообще не нужен. Некоторые чиновники даже об этом говорили в запале, когда у нас вот эта вся история с курсом была, и платежный баланс у нас стал торговый слишком положительный, и рубль стал переукрепляться: ну зачем нам этот экспорт, давайте его сократим. Экспорт — это 30% нашего ВВП», — сказал Белоусов.