Совет ЕС принял санкции против Ирана за «военную поддержку России»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС принял «в рекордные сроки» санкции против Ирана за якобы оказываемую республикой «военную поддержку России». Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель в «Твиттере».

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию на Украине, — написал он. — Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — заявил он.