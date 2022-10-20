Турция намерена создать постоянную научную базу в Антарктиде

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция планирует создать постоянно действующую научную базу в Антарктиде для проведения исследований в различных областях, в том числе о влиянии изменения климата на планету. Об этом сообщил в четверг министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк в эфире телеканала «А-хабер».

«Мы уже провели шесть научных экспедиций в Антарктиду для проведения исследований. В этом году, надеюсь, состоится еще одна. Мы создали там временную научную базу, теперь хотим превратить ее в постоянную», — сказал министр.

Турция отправляет научные экспедиции на самый южный континент планеты с 2016 года.