0
0
112
НОВОСТИ

Стоимость расширения пропускной способности БАМа и Транссиба составит более 1 трлн руб.

15:12 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость расширения пропускной способности БАМа и Транссиба составит более 1 трлн руб. на три года, заявил на форуме «Сделано в России» первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Могу сказать, что вторая очередь БАМа — Транссиба — это 1 трлн 83 млрд рублей на три года. Я не знаю ни одного больше проекта в стране такого масштаба. Это реальное физическое освоение, это то, что надо реально сделать», — сказал Белоусов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:37 20.10.2022
Калиматов: Ингушетия решает вопрос с дефицитом мест в школах и детсадах благодаря федеральному Центру
0
53
15:32 20.10.2022
НАТО может организовать операцию под ложным флагом на Украине, считает голландский депутат
0
70
15:00 20.10.2022
Турция намерена создать постоянную научную базу в Антарктиде
0
117
14:32 20.10.2022
Совет ЕС принял санкции против Ирана за «военную поддержку России»
0
174
14:12 20.10.2022
Белоусов назвал мифом тезис о том, что России не нужен экспорт
0
206
14:00 20.10.2022
Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
0
211
13:32 20.10.2022
Госдолг Украины вырос почти на 50% по сравнению с первоначальным бюджетом — депутат
0
249
13:31 20.10.2022
Мэр Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года
0
197
13:20 20.10.2022
Медведев ответил канцлеру ФРГ на обвинения в адрес РФ в использовании голода как оружия
0
296
13:05 20.10.2022
В ДНР уничтожена радиолокационная станция ВСУ для обнаружения маловысотных целей — МО РФ
0
267

Возврат к списку