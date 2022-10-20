15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость расширения пропускной способности БАМа и Транссиба составит более 1 трлн руб. на три года, заявил на форуме «Сделано в России» первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Могу сказать, что вторая очередь БАМа — Транссиба — это 1 трлн 83 млрд рублей на три года. Я не знаю ни одного больше проекта в стране такого масштаба. Это реальное физическое освоение, это то, что надо реально сделать», — сказал Белоусов.