НАТО может организовать операцию под ложным флагом на Украине, считает голландский депутат

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО может пойти на организацию операции под ложным флагом на Украине, чтобы усугубить конфликт. Такое мнение высказал в четверг в «Твиттере» лидер крайне правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде.

«Боюсь, что НАТО, терпящая поражение на Украине, может провести ужасную и разрушительную операцию под ложным флагом, чтобы обвинить Россию и усугубить конфликт», — отметил он. «Нам нужен мир, а не третья мировая война», — подчеркнул Боде.