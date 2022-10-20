Лиз Трасс заявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании
16:06 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг о том, что подает в отставку спустя всего 45 дней пребывания на этих постах.
«Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией. По этой причине я разговаривала с Его Величеством королем [Карлом III], чтобы оповестить его, что я подаю в отставку», — сказала Трасс, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10. Она добавила, что выборы нового лидера партии, который автоматически станет премьер-министром, завершатся «в течение следующей недели». До этого момента Трасс будет продолжать возглавлять правительство.
Она стала премьер-министром 6 сентября, сменив на этом посту Бориса Джонсона, который ушел в отставку в начале июля. Таким образом, она оказалась премьером, которая занимала эту должность меньше всего в британской истории. Антирекорд — всего 119 дней во главе британского правительства — принадлежал быстро умершему от туберкулеза тори Джорджу Каннингу (1770-1827), а дольше всех (20 лет и 314 дней) премьерское кресло занимал лидер партии вигов Роберт Уолпол (1676-1745).
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