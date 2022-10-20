Задержание россиян в ФРГ и Италии устроено как показательная расправа — МИД РФ
16:12 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержание российских граждан в Германии и Италии устроено как показательная расправа, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Цинизм этой ситуации в том, что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях. Обвинения в очередной раз предъявляются в экстерриториальном порядке в связи с якобы нарушениями национального санкционного законодательства США. В рамках фактической вовлеченности Вашингтона в ситуацию на Украине в качестве стороны конфликта налицо еще одна попытка устроить показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом», — отметила дипломат.
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