КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и завербованных им граждан страны
17:00 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал украинского шпиона и двух завербованных им белорусов, которые отправляли данные военной разведке Украины. Об этом сообщил в четверг председатель КГБ республики Иван Тертель.
«Задержан резидент — гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые ступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Также задержан бывший военнослужащий — подполковник, он работал на СБУ», — сказал он.
Как рассказал Тертель Агентству телевизионных новостей, на территории республики Главным управлением разведки Украины была создана сеть резидентуры. «Встречи (резидентов) проводились в том числе в Одессе, в других городах, на территории третьих государств», — пояснил он.
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