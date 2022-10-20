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КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и завербованных им граждан страны

17:00 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал украинского шпиона и двух завербованных им белорусов, которые отправляли данные военной разведке Украины. Об этом сообщил в четверг председатель КГБ республики Иван Тертель.

«Задержан резидент — гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые ступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Также задержан бывший военнослужащий — подполковник, он работал на СБУ», — сказал он.

Как рассказал Тертель Агентству телевизионных новостей, на территории республики Главным управлением разведки Украины была создана сеть резидентуры. «Встречи (резидентов) проводились в том числе в Одессе, в других городах, на территории третьих государств», — пояснил он.

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