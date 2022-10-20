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Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП при мобилизации

17:12 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку обществ с ограниченной ответственностью — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), заключивших кредитный договор до даты мобилизации их единственного участника. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет такому заемщику (а также его родственникам) до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода (кредитных каникул), в том числе по ипотечным договорам. При этом кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации бизнесмена.

Срок кредитных каникул рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения гражданина в больницах и госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных во время военной службы. В случае признания гражданина пропавшим без вести кредитные каникулы продлеваются на период до отмены такого решения либо до объявления гражданина умершим.

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