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Пять ракетных ударов нанесено ВСУ по Каховской ГЭС за сутки — власти

17:32 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг осуществили пять ракетных ударов по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сегодня было пять ракетных атак, основной целью явилась Каховская гидроэлектростанция», — сказал он.

Леонтьев также отметил, что Каховская ГЭС за все время была атакована всеми видами ракет со стороны ВСУ. «Это и „Точка-У“, и HIMARS (ракеты, выпущенные из системы РСЗО HIMARS), и даже Harm, высокоточные ракеты», — перечислил глава округа.

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