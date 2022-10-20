Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс — The Times
18:00 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон, покинувший свой пост 6 сентября, намерен бороться за премьерское кресло после отставки Лиз Трасс. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщил в четверг на своей странице в «Твиттере» политический обозреватель газеты «Таймс» Стивен Суинфорд.
«Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», — написал Суинфорд.
Как сообщает газета «Ивнинг стандард», за премьерское кресло также намерена спорить министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру на премьерский пост летом этого года, но не смогла выйти в финальный тур голосования.
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