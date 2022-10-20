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НОВОСТИ

В Думу внесен законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ, в том числе в СМИ и кино

18:40 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы выступили 390 депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ».

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