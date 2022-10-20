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Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

19:20 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин посетил один из полигонов в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, передает корр. ТАСС с места событий.

Верховный главнокомандующий РФ проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений. Путин также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за преодолением мобилизованными военнослужащими десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнением по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

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