Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
19:20 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин посетил один из полигонов в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, передает корр. ТАСС с места событий.
Верховный главнокомандующий РФ проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений. Путин также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за преодолением мобилизованными военнослужащими десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнением по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
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