Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы украинского государства, санкции против Галины Лукашенко введены сроком на десять лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет приобретения земельных участков.