Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко
20:00 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины.
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы украинского государства, санкции против Галины Лукашенко введены сроком на десять лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет приобретения земельных участков.
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