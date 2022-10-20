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Медведев зашел в «Твиттер», чтобы сказать «пока-пока» Лиз Трасс

20:40 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по-английски попрощался с британским премьером Лиз Трасс, которая ране сегодня объявила об уходе в отставку.

Ради этого политик зашел в свой «Твиттер», которым почти не пользуется в последнее время из-за антироссийской позиции соцсети. «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce („Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук“ — прим. ТАСС)», — написал Медведев.

Таким образом он присоединился к шутке британцев, которые недавно сделали ставки: кто продержится дольше — Лиз Трасс на премьерском посту или салат латук в состоянии годности.

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