Американская подлодка с ядерными ракетами прибыла на патрулирование в Аравийское море

22:40 Источник: Интерфакс

Американская стратегическая атомная подводная лодка USS West Virginia, несущая 20 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, прибыла в район Аравийского моря, следует из данных 5-го оперативный флота США.

Накануне на ее борту побывал командующий оперативным флотом вице-адмирал Брэд Купер, сообщили американские военные.

Подлодка приписана к атлантической базе Кингс-Бэй в штате Джорджия.

Как отмечают западные обозреватели, это исключительный случай, когда Пентагон раскрывает местонахождение своих стратегических подлодок, что может явно свидетельствовать о намерении демонстрации силы. Подлетное время баллистических ракет с этой подлодки из данного района до важнейших целей в Китае составляет всего 7-8 минут.